Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Nach Verkehrsunfallflucht festgenommen

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, dem 23.06. befuhr ein 45-jähriger Wiesbadener gegen 15:30 h mit seinem Peugeot die Straße Unter den Eichen in Richtung Eingang Freizeitgelände. Von Zeugen konnte beobachtet werden, wie dieses Fahrzeug im Bereich des Parkplatzes des Freizeitgeländes gegen einen dort geparkten Toyota stieß und diesen gegen einen Baum schob. Hierdurch entstand sowohl im Heck- als auch im Frontbereich des Toyotas Sachschaden in Höhe von ca. 2500,-EUR. Nachdem der Verursacher sein Fahrzeug abgestellt hatte, kam er zwar zur Unfallstelle zurück, bestritt jedoch gegenüber den anwesenden Personen, den Schaden verursacht zu haben und flüchtete dann in einem unbeobachteten Moment in den dortigen Wald. Während der Aufnahme des Sachverhaltes wurde die Polizeistreife kurz nach 16:00 h von einer Zeugin angesprochen, die mitteilte, dass sie eine Person, auf die die Beschreibung des Unfallverursachers passte, aus einem Gebüsch mitten im Wald habe kommen sehen. Die angegebene Örtlichkeit wurde von den Polizeibeamten aufgesucht und die beschriebene Person in einiger Entfernung festgestellt. Sie reagierte zunächst nicht auf Ansprache und entfernte sich weiter von den Beamten. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann jedoch eingeholt und festgenommen werden. Bei ihm handelte es sich tatsächlich um den Unfallverursacher, der zudem augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Der von ihm geführte PKW - ein Mietfahrzeug - wurde zunächst sichergestellt und bei ihm selbst eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 45-jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch an dem von ihm angemieteten Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 2500,-EUR. Ein besonderer Dank gilt der aufmerksamen Zeugin, die die Polizeibeamten vor Ort auf den Mann aufmerksam gemacht hatte. Auf Grund der Entfernung zwischen der Person und dem Unfallort wäre der Unfallverursacher ohne den Hinweis der Dame sehr wahrscheinlich nicht derart schnell ermittelt worden.

gefertigt: Hartmut Schüdde, PHK KvD PD Wiesbaden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell