FW-GLA: Ereignisreicher Tag für die Feuerwehr Gladbeck

Gladbeck (ots)

Am Sonntag den 04.07.2021 wurde die Feuerwehr Gladbeck im Vormittagsbereich zur Unterstützung einer Polizeilage alarmiert. Die hauptamtliche Wache war dort mehrere Stunden, bis zum späten Nachmittag, gebunden. Die Freiwillige Feuerwehr stellte in diesem Zeitraum den Grundschutz sicher. Gegen 15:16 Uhr zog zusätzlich ein Starkregenereignis über den Gladbecker Westen. Hier kam es zu einer Vielzahl von Einsätzen, zu denen weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert wurden. In einem Industriebetrieb kam es zu einem massiven Wassereintritt ins Gebäude. Die Feuerwehr Gladbeck leitete Erstmaßnahmen ein und wurde anschließend durch das Technische Hilfswerk an der Einsatzstelle abgelöst. Zurzeit laufen noch mehrere Einsätze im Stadtgebiet, die in absehbarer Zeit beendet werden. (MK)

