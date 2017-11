Ursula Edelmann bei Ihrem Einführungsvortrag zur Auftaktveranstaltung Bild-Infos Download

Büchenbeuren (ots) - Die rheinland-pfälzische Polizei sucht die besten Führungskräfte für ihre Organisation. Dazu gehört es, sowohl Männer als auch Frauen in Führung zu bringen. Um der Unterrepräsentanz von weiblichen Führungskräften zu entgegnen, wurde ein Mentoring-Programm für Beamtinnen aus dem dritten Einstiegsamt und vergleichbare Tarifbeschäftigte initiiert.

Die Auftaktveranstaltung dazu fand am 14. November 2017 an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz statt. 30 Mentoring-Paare bestehend aus 30 potenziellen Nachwuchsführungskräften (Mentees) und 30 erfahrenen polizeilichen Führungskräften (Mentorinnen und Mentoren) haben sich an diesem Tag kennengelernt. Über ein Jahr lang werden sie in regelmäßigen Gesprächen Stärken und Schwächen der Mentees identifizieren. Entsprechend der 3 Säulen des Mentorings sollen diese optimiert, bestärkt und gefördert werden.

"Wir als Organisation Polizei bieten den Mentees die Möglichkeit, eigenständig Ideen für ihre Karriereplanung zu gestalten und darauf abgestimmt individuelle Persönlichkeitsmerkmale weiter zu entwickeln", so die Verantwortliche des Mentoring-Programms Ursula Edelmann.

Auch der Direktor der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, Friedel Durben, und die stellvertretende Leiterin des Personalreferates im Ministerium des Innern und für Sport, Dorothee Konrad, freuten sich über die gelungene Auftaktveranstaltung und den Startschuss des Mentoring-Programms.

