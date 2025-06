Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: E-Scooter-Fahrerinnen nach Verkehrsunfall gesucht!

Koblenz (ots)

Am Mittwoch, den 04.06.2025, kam es gegen 16:40 Uhr an der Einmündung St-Bernhard-Straße/Kammertsweg in in Koblenz-Wallersheim zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Die Autofahrerin übersah dabei die beiden auf einem weißen E-Scooter fahrenden minderjährigen Mädchen. Die Mädchen erlitten augenscheinlich leichte Verletzungen, wollten ihre Personalien jedoch nicht preisgeben und entfernten sich von der Unfallörtlichkeit.

Die geschädigten Mädchen bzw. deren Erziehungsberechtigten werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261/103-54230 in Verbindung zu setzen.

