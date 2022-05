Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Katalysatoren von fünf PKW gestohlen

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14/ 15.05.2022, wurden in der Schönbornsluster Straße in Koblenz an den Verkaufsplätzen der ansässigen Kfz-Händler insgesamt 5 Fahrzeuge mit Wagenhebern angehoben und die Katalysatoren entwendet. Zuvor gelangten die unbekannten Täter augenscheinlich über einen aufgeschnittenen Bauzaun auf das Gelände.

Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der 0261/103-2911.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell