Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der PI Boppard - Nachtrag zu Presseerstmeldung

Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Sankt Goar (ots)

Sankt Goar, Schlossberg

Aus bisher ungeklärter Ursache kam am frühen Nachmittag ein mit zwei Ehepaaren besetzter PKW Skoda, ohne Fremdeinwirkung, in eine scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte geradeaus frontal gegen eine Mauer. Die vier zum Teil schwerverletzten, lebensälteren Fahrzeuginsassen wurden zwecks schonender Bergung von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug "befreit" und im Anschluss mittels RTW und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Straße Schloßberg war für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen der genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell