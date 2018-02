POL-PDKO: Pressemitteilung der PI Lahnstein für den Zeitraum 23.02.2018-25.02.2018

Koblenz/Lahnstein (ots) - Pressebericht der PI Lahnstein vom 23.02.2017-25.02.2017

Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von vom 22.02.2018, ca. 18:30 Uhr, bis zum 23.02.2018, 08.05 Uhr kam es in der Becherhöllstraße in Lahnstein zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hier wurde durch einen unbekannten Täter die rechte Fahrzeugseite auf der gesamten Länge mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt..

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621/913-0.

Sachbeschädigung an Schule

In der Zeit vom 23.02.2018, 15:30 Uhr, bis zum 23.02.2018, 07:30 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter einen Scheibe an der Grundschule in Lahnstein-Friedrichsegen eingeworfen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621/913-0.

Geschwindigkeitskontrolle auf der B42

Am 23.02.2018 führte die Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B42 zwischen Koblenz und Lahnstein in Fahrtrichtung Lahnstein durch. Insgesamt überschritten 295 Verkehrsteilnehmer auf diesem Streckenabschnitt die zulässige Geschwindigkeit von erlaubten 100 km/h. 244 Fahrer kommen mit einer Verwarnung davon. 51 Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren wovon wiederum 5 Fahrer auch mit einem Fahrverbot zu rechnen haben. Der Tagesschnellste war bei erlaubten 100 km/h mit 151 km/h unterwegs.

Einbruchsdiebstahl

Am 23.02.2018 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Allerheiligenbergstraße in Lahnstein. Hierbei drang ein unbekannter Täter in das Haus ein und durchwühlte verschiedene Schubladen. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621/913-0.

