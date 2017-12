POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Andernach; Zeugen gesucht

Andernach (ots) - Am 21.12.2017 gegen 18:00 Uhr teilte ein Zeuge einen Verkehrsunfall in der Sankt Thomaser-Hohl in Höhe des Edeka-Marktes in Andernach mit. Der Fahrer eines weißen PKW sei mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Breite Straße in Fahrtrichtung Taubentränke zunächst auf den Fußgängerüberweg / Verkehrsinsel gefahren und habe dabei das darauf befindliche Verkehrsschild beschädigt. Der PKW soll kurz nach dem Unfall noch gehalten haben. Hat seine Fahrt dann jedoch fortgesetzt, ohne sich mit dem entstanden Schaden an dem Verkehrsschild auseinander zu setzten. Zeugen beschreiben den unfallflüchtigen PKW weiß und mit einem runden Emblem. Weitere Angaben zum Fahrzeug sind nicht bekannt. Zeugen dieses Verkehrsunfalles werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Andernach, unter der Rufnummer: 02632-9210, zu melden.

