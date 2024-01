Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unerlaubte Entsorgung von Asbest

Niederzissen (ots)

Am Abend des 12.01.2024 wurde an der Zufahrt zum Abfallwirtschaftszentrum im Industriegebiet Scheid eine größere Menge an Asbest-Müll unerlaubt abgeladen. Das Abfallwirtschaftszentrum war zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Die Sperrigkeit und die Menge des Asbest-Müll lassen darauf schließen, dass diese mit einem größeren Fahrzeug dorthin transportiert worden sind. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte ein 7,5T LKW als Verursacher in Frage kommen.

Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter 02651-8010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell