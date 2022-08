Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Polch

Polch (ots)

Zwischen Dienstag, dem 26.07.2022 und Donnerstag, dem 28.07.2022, verschafften sich in Abwesenheit der Bewohner bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße in Polch. Das Wohnhaus wurde durch die Täter komplett durchsucht. Als Stehlgut wurde ein Tresor aus dem Haus entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei Mayen 02651-8010 entgegen.

