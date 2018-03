POL-PDMY: Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus

Grafschaft-Ringen (ots) - Am Abend des 28.02.2018 kam es in Grafschaft-Ringen im Fauviller Ring zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Der unbekannte Täter begab sich in den rückwärtigen Bereich des Anwesens und versuchte dort während der Abwesenheit der Bewohner die Terrassentür aufzuhebeln. Zu einem Eindringen in die Wohnräume kam es nicht. Die Polizei Ahrweiler bittet um Zeugenhinweise, wer im Zeitraum von ca. 18.30 bis 22.00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, welche mit dem Einbruchversuch in Verbindung zu bringen sind.

