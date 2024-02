Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg- Versammlung unter freiem Himmel

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 01.02.2024, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr fand in 57627 Hachenburg eine angemeldete Versammlung unter freiem Himmel statt.

Die Versammlung mit Aufzug startete am "Alten Markt" in Hachenburg mit einer Auftaktkundgebung, einer Zwischenkundgebung am "Neumarkt" und endete mit einer Abschlusskundgebung in der Straße "Zur Tiefenbach".

An der Versammlung nahmen ca. 3.000 Personen teil. Es kam zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Versammlung verlief aus Sicht der Polizei Hachenburg friedlich und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell