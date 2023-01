Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Nastätten (ots)

Am Montag, den 16.01.2023, ereignete sich in der Zeit zwischen 05:15 Uhr und 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Rewe-Parkplatz in Nastätten. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Pkw des Geschädigten wurde an der hinteren linken Stoßstange als auch am dortigen Rücklicht beschädigt.

Sollten sachdienliche Hinweise hinsichtlich eines solchen Unfalls in diesem Zeitraum bekannt sein, bitten wir diese, hiesiger Dienststelle mitzuteilen.

