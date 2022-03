Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung

Montabaur (ots)

Am Montag, 28.02.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Montabaur zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Kurz bevor die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten mehrere Beteiligte in Richtung Innenstadt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Montabaur (02602-92260) zu melden.

