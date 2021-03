Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

Kaub (ots)

In der Nacht vom Donnerstag den 25.03.2021, ca. 22:45 Uhr auf den Freitag den 26.03.2021, ca. 10 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in Form von zahlreichen Kratzern an einem weißen BMW auf dem Parkplatz in Höhe des Fähranlegers in Kaub. Personen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden.

