Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfall mit Quad - eine Person leicht verletzt

Wahlrod (ots)

Am Samstag, den 01.08.2020, um 12.50 Uhr, befuhr ein Quad-Fahrer mit Sozia die B8 von Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Hachenburg. Im Bereich einer im Gefälle liegenden Linkskurve, geriet das Quad auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Der 72-Jährige Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Quad, welches auf die linke Seite stürzte und so zum Erliegen kam. Der Quad-Fahrer blieb unverletzt. Die 71-Jährige Sozia zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:

Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580

oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell