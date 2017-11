POL-PDMT: Diebstahl mehrerer Kinderfahrräder und -roller

Frücht (ots) - Am 17.11.2017 wurden im Zeitraum zwischen ca. 8:30 und 13:45 Uhr in Frücht von der Bushaltestelle die Fahrräder und Roller mehrerer Kinder entwendet. Diese waren dort abgestellt, damit die Kinder nach der Schule diese gleich wieder nutzen können. Hinweise werden an die Polizei Bad Ems unter Tel. 02603-9700 oder email pibadems.wache@Polizei.rlp.de erbeten.

