POL-PDNR: Radarkontrolle

Asbach (ots) - Im Zeitraum von Sonntagmorgen bis Dienstagmorgen ist in der Hauptstraße in Asbach ein grau weißes Mofa ZN25 mit dem gültigen Versicherungskennzeichen 248 SBY gestohlen worden. Das mit einem Lenkradschloss gesicherte Mofa war im Tatzeitraum in der Hofeinfahrt des Anwesens abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte ...

