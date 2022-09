POL-PDNR: Zeugen gesucht - Vermutlich Stein von einer Brücke auf ein fahrendes Fahrzeug geworfen

Kasbach-Ohlenberg (ots) - Im Zeitraum zwischen 31.08.2022 und Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter über eine Balkontür Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße. Hier wurden sämtliche Räume von den Tätern durchwühlt und durchsucht. Die Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Telefon: ...

