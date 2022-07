POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Linz/ Bad Hönningen (ots) - Eine 80-jährige Frau aus Bad Hönningen hat am Samstagnachmittag ein Smartphone gefunden. Die erfindungsreiche Rentnerin war nicht nur ehrlich, sondern führte zudem auch noch eigenständig Ermittlungen durch. So konnte sie über eine installierte App den vollständigen Namen inklusive Geburtsdatum des Verlieres ermitteln, so dass der Gegenstand aufgrund der guten Ermittlungstätigkeit wieder ...

mehr