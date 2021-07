Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 31.07.2021

Betzdorf (ots)

Niederfischbach

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw in der Nacht zum 31.07.2021, in Niederfischbach, Konrad-Adenauer-Straße Von bislang unbekannten Tätern wurden an mehreren geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter 02741/926-0 zu melden.

