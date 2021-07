Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in eine Gaststätte

Unkel (ots)

In der Zeit vom Mi. 14.07.21, 01:30 Uhr bis 02:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in Unkel, Pützgasse. Bislang unbekannte Täter drangen durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein. Erste Ermittlungen ergaben, dass direkte Anwohner von diesem Lärm geweckt wurden, ohne ihn direkt einem aktuellen Einbruchgeschehen zuzuordnen. Dieser Zeuge machte dann Licht an und schaute aus dem Fenster, da er vermutete, dass der Lärm von Draußen rührte.

Offensichtlich wurde dies durch den oder die Täter wahrgenommen und diese brachen ihre Tat ab.

Die Ermittlungen zu diesem Fall laufen.

Die Polizei in Linz bittet Menschen die im Umfeld der Tatörtlichkeit zur beschriebenen Zeit Wahrnehmungen machten um Hinweise.

Telefonisch unter 02644-9430, oder via E-Mail unter pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell