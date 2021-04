Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach- Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Mudersbach (ots)

Am 19.04.2021, gegen 19:15 Uhr befuhr ein 16-jähriger Rollerfahrer die Bahnhofstraße aus Brachbach in Richtung Mudersbach. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam der Jugendliche mit seinem Zweirad im Verlauf einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Hochbordstein des Gehweges und anschließend gegen ein Brückengeländer. Dabei stürzte er und wurde schwerverletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Roller wurde sichergestellt; da es Hinweise auf technische Manipulationen gab.

