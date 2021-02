Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld- Kennzeichen vom Anhänger gestohlen

Weitefeld (ots)

In der Nacht vom 19.zum 20.02.2021 entwendete ein bisher unbekannter Täter von einem Anhänger das Kennzeichenschild AK-MA 750. Der Anhänger der Marke Brenderup, war in dieser Nacht im Höhenweg in Weitefeld abgestellt. Hinweise zur Entwendung des Kennzeichens an die Polizei Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Daaden.

