Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Identität der in der Asdorf gefundenen Person konnte geklärt werden.

KirchenKirchen (ots)

Bezug: Auftrag Nr. 4269853, Leblose männliche Person in der Asdorf gefunden - Identität noch unklar ----------------------------- Durch Ermittlungen von Beamten der Kriminalinspektion Betzdorf konnte zwischenzeitlich die Identität und die Herkunft der verstorbenen Person zweifelsfrei geklärt werden. Der 42-Jährige wohnte zuletzt in der Stadt Kirchen. Sein persönliches Umfeld verließ der Mann am Montag, den 04.01.2021. Seit dem wurde er nicht mehr gesehen und konnte auch telefonisch nicht erreicht werden. Eine Vermisstenmeldung lag nicht vor. Bei den Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Aktuell wird von einem Unglücksfall ausgegangen.

