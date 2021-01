Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth- Abfallablagerungen im Naturschutzgebiet Muhlau (FOTO)

Am 05.01.2021, gegen 11:30 Uhr stellte ein Angler in einem Wiesengelände an der Sieg, im Bereich "Muhlau", Müllablagerungen fest. Ein bisher unbekannter "Entsorger" hatte sich von diversem Abfall entledigt. In dem Naturschutzgebiet konnten Bauschutt, Holz- und Plastikabfälle vorgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass der Transport des Mülls mit einem Fahrzeug mit Anhänger erfolgte. Hinweise zum Umweltfrevler an die Polizei Betzdorf.

