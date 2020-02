Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 14.02.20; Verkehrsunfallflucht vom 13.02.20 in Altenkirchen/Leuzbach

Altenkirchen (ots)

Der Unfallflüchtige befährt am 13.02.20, gegen 22:30 h mit seinem Kfz die Wiedstraße in Altenkirchen/Leuzbach in Fahrtrichtung B 256. Dort überfährt der Führer des Kfz einen mittig auf der Straße befindlichen Fahrbahnteiler. Hierbei werden zwei Verkehrszeichen überfahren und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Außerdem wird der Bordstein des Fahrbahnteilers erheblich verkratzt. Nach Zusammenstoß mit den Verkehrszeichen, bzw. Überfahren des Fahrbahnteilers entfernt sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung B 256. Da vor Ort bei der Unfallaufnahme eine große Menge Wrackteile aufgefunden werden konnten ist davon auszugehen, dass das unfallflüchtige KFZ durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt wurde. Hinweise werden von der Polizei Altenkirchen entgegengenommen.

