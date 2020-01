Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht - Parkplatz Kristalltherme

Bad Hönningen (ots)

Am 22.01.2020, in der Zeit zwischen 08:45 Uhr - 10:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Physiotherapie in der Kristalltherme in Bad Hönningen, Allee St. Pierre les Nemours 1, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher konnte sich unerkannt von der Unfallstelle entfernen, ohne den Schaden zu melden. Der Halter des beschädigten PKW konnte einen Hinweis auf einen möglicherweise hellen Mercedes, Typ Minivan (kein Bus/Transporter) geben, welcher im angegebenen Zeitraum neben dem beschädigten PKW parkte. Dieses Fahrzeug dürfte Beschädigungen im Frontbereich auf der Fahrerseite aufweisen.

Sachdienliche Hinweise an die sachbearbeitende Polizeidienststelle Linz am Rhein unter der 02644/9430.

