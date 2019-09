Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Pkw durch weiße Farbe beschädigt

Herdorf (ots)

Zumindest ein Pkw wurde am Donnerstagnachmittag durch weiße Farbe auf der Straße beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher hatte eine Farbdose in Höhe des Aldi Marktes auf der Straße Alte Hütte verloren. Ein 32-Jähriger war mit seinem Pkw durch die Farbe gefahren, wodurch der Wagen beschädigt wurde. Die Farbspritzer am Unterboden und der Seitenschürze konnten nicht mehr entfernt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

