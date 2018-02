POL-PPMZ: Mainz-Bretzenheim - Einbruch in Einliegerwohnung

Mainz (ots) - Freitag, 23.02.2018, 20:00 Uhr:

In der Bebelstraße kam es zu einem Einbruch in eine Einliegerwohnung. Offensichtlich kamen die Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in die Wohnung. Nach erster Sichtung durch den Wohnungsinhaber wurde nichts durchwühlt und auch nichts gestohlen. Anscheinend wurden sie bei der Tatausführung gestört.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

