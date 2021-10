Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Polizei bittet weiter um vorsichtige Fahrweise auf Autobahnen rund um das Alzeyer Kreuz

A 61 und A 63/Rheinhessen (ots)

Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter bis in die Nachmittagsstunden vor schweren Sturmböen und orkanartigen Böen. Insbesondere die Talbrücken Alzey (an der A 61) und Weinheim (an der A 63) bei Alzey waren in den letzten Jahren immer wieder von solchen Windereignissen betroffen. Aktuell sind dort aufgrund der heftigen Sturmböen Geschwindigkeitsreduzierungen angeordnet. Bisher kam es zwar zu keinen Unfällen oder Behinderungen, aber die Polizei bittet weiter um besonnene Fahrweise und um angepasste Geschwindigkeiten. Fahrer*innen mit leichten, besonders hohen oder unbeladenen KFZ oder Anhängern sollten die Strecken ggfs. meiden. Es besteht auf den stark mit Wind belasteten Brücken die Gefahr des Umkippens.

