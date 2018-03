POL-PDKH: Kontrollmaßnahmen "Ablenkung im Straßenverkehr"

Bad Kreuznach (ots) - Im Rahmen der Streifentätigkeiten wurden am 27. und 28.02.2018 verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" durchgeführt. Hierzu wurde im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Kreuznach sowohl eine Kontrollstelle, als auch Kontrollen aus dem fließenden Verkehr heraus durchgeführt. Insgesamt wurden 6 "Mobiltelefonverstöße" festgestellt, da die Fahrer in diesen Fällen während der Fahrt telefonierten. Im Oktober 2017 wurde die Vorschrift §23 StVO dahingehend geändert, dass der Fahrer während der Fahrt ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, weder aufnehmen noch halten darf. Neben einem Bußgeld in Höhe von 100EUR zieht der Verstoß einen Punkt im Verkehrszentralregister mit sich. Auch in den kommenden Monaten werden sich Autofahrer auf verstärkte Kontrollen mit dieser Zielrichtung einstellen müssen.

