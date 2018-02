POL-PDKH: Wenn der Sommelier nicht ausspuckt, sondern trinkt...

Pfaffen-Schwabenheim, Sprendlinger Straße (ots) - Am 28.02.108 um 19:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Pfaffen-Schwabenheim. Der 45-jährige PKW-Fahrer aus Essen befuhr hierbei die Sprendlinger Straße und übersah ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug, sodass er ungebremst hineinfuhr. Beide Fahrzeuge wurden hierbei massiv beschädigt. Er selbst blieb jedoch unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die Polizeistreife einen erheblichen Alkoholgeruch wahrnehmen, was der Atemalkoholtest von 1,30 Promille auch bestätigte. Der Fahrer gab an Sommelier zu sein. Er habe nichts getrunken, sondern alles wieder ausgespuckt. Da dem offensichtlich nicht so war, wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis.

PI Bad Kreuznach, 0671-8811-100

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell