POL-PDKH: Einbruchsversuch in Garage

Kirn (ots) - Am 23.12.2017, in der Zeit von 02:00 bis 02:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Garage in der Straße Am Schillersteg einzudringen. Hierbei beschädigte/n der oder die Täter das Garagentor. Ein Zeuge wurde durch laute Geräusche aufmerksam und konnte drei davonlaufende, augenscheinlich junge Männer, beobachten. Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn, unter der 06752/1560, erbeten.

