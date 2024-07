POL-PPTR: Fahndungsnachtrag mit hochauflösendem Video und weiterer Zeugensuche

Thomm (ots) - Am 3. Juli kam es zwischen 17 Uhr und 19:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Osburger Weg in Thomm. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und entwendeten Bargeld, Modeartikel und Schmuck. Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen im Bereich des Osburger Wegs geben ...

