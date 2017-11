POL-PPTR: LKW-Fahrer verletztStraßenarbeiter auf der A 1 schwer und flüchtet

Trier/BAB 1 (ots) - Am 16.11.2017, um 10:45 Uhr ereignete sich ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall im Bereich des Autobahndreiecks Moseltal bei Trier. Ein LKW-Gespann, von dem bisher nur bekannt ist, dass der Anhänger eine blaue Plane mit rot- oder orangefarbener Aufschrift hatte, befuhr die BAB 1 aus Rtg. Saarbrücken kommend in Rtg. Koblenz. Am Ende der Brücke, die die Mosel bei Schweich überspannt, ist zur Zeit eine Baustelle eingerichtet. In dieser Baustelle waren zum Unfallzeitpunkt drei Arbeiter mit Schweißarbeiten am Brückenlager beschäftigt. Der Fahrer des LKW überfuhr in Höhe dieser Handwerker eine Warnbake mit schwerem Bakenfuß. Dieser wurde nach rechts in die Arbeitsstelle geschleudert und verletzte zwei Männer schwer. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizeiautobahnstation Schweich bittet Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06502 916510 zu melden.

