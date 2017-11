POL-PPTR: Einbruchsserie geklärt - Täter stellt sich der Polizei

Trier (ots) - Die Einbruchsserie in geparkte Autos und Geschäfte in der Trierer Innenstad ist aufgeklärt. Ein dreißigjähriger Mann stellte sich der Polizei.

Am Dienstag, 14. November, nahm die Polizei einen Dreißigjährigen fest, nachdem dieser sich zuvor bei der Trierer Polizei selbst gestellt hatte. Dem Festgenommenen wird vorgeworfen, in den letzten Tagen zahlreiche Einbrüche in geparkte Autos und Geschäfte im Innenstadtbereich begangen zu haben. In seiner Vernehmung zeigte sich der Mann weitgehend geständig. Er ist ohne festen Wohnsitz. Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch, 15. November, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Dreißigjährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell