Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Werkzeug vor Langfingern nicht sicher

Idar-Oberstein (ots)

Am Vormittag des 24.11.2021 kam es in der Ritterstraße in Idar-Oberstein zu einem Werkzeugdiebstahl. Noch unbekannte Täter entwendeten aus einer kurzfristig unbeaufsichtigten offenen Garage eine Säbelsäge, einen Akkuschrauber und einen Winkelschleifer der Marke "Primaster", sowie eine Haushaltsleiter. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400 Euro. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

