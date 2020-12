Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Konz-Könen

KonzKonz (ots)

Am Dienstag, dem 29.12.2020 in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 14.50 Uhr wurde ein blauer VW-Transporter, welcher auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Konz-Könen stand, an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug, welches eventuell vorne rechts beschädigte wurde, könnte es sich möglicherweise um einen Lieferwagen oder Transporter handeln. Der entstandene Schaden an dem geparkte Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Telefon: 06501-92680.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz



Telefon: 06501 9268-0

pwkonz@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell