Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Kfz.-Werkstatt

ZerfZerf (ots)

Am Sonntagmorgen, 08.11.20202, zwischen 01:50-02:25, brachen zwei Männer in eine Autowerkstatt im Industriegebiet Deeswiese in Zerf ein. Sie entwendeten u.a. Zubehörteile und einen Würfeltresor. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Saarburg, 06581/91550.

