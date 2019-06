Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletzter Person

Birkenfeld (ots)

An Fronleichnam, Donnerstag, dem 20.06.2019 kam es um 12:45 Uhr auf der L 173 zwischen Niederbrombach und Kronweiler, in Höhe des Sportplatzes Kronweiler, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Fahrer eines roten VW Golf, vermutlich Typ IV, hatte den Motorradfahrer in einer Kurve geschnitten und ihn leicht am Außenspiegel berührt. Dadurch stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer des VW Golf, dessen Auspuffanlage auffällig laut röhren soll, entfernte sich nach dem Verkehrsunfall in Richtung Niederbrombach ohne sich weiter um die Sache zu kümmern.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06782-9910 bei der zuständigen PI Birkenfeld zu melden.

