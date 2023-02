POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Pelm (ots) - Am 19.02.2023 gegen 07:03 Uhr führte eine 66-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Gerolstein ihren Personenkraftwagen im öffentlichen Straßenverkehr in Pelm, obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Mit einem Wert von knapp unter 1,1 Promille wurde gegen sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, im Rahmen dessen ihr eine Blutporbe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Rückfragen bitte an: ...

