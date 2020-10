Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallfahrer flüchtet von der Unfallstelle

Prüm (ots)

Am Mittwoch 14.10.2020 in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr kam in der Oberbergstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte einen vor dem Anwesen Oberbergstraße 3 geparkten schwarzen Ford Mondeo im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

