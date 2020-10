Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Kelberg

Kelberg /Kreis Vulkaneifel (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 11.10.2020, nach 19 Uhr, auf Montag in ein Einfamilienhaus in Kelberg in der Straße "Im Wiesengrund" während der Abwesenheit der Bewohner eingedrungen. Sie verschafften sich Zugang zum Wohnhaus, indem sie im rückwärtigen Bereich ein Fenster aufgehebelt haben. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Entwendet wurden Schmuck und Münzen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/9500-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

Tel.: 06571 95000

kiwittlich@polizei.rlp.de



