POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L 10/Kerpen

Am Donnerstag, dem 13.08.2020, 14.40 Uhr, ereignete sich auf der L 10 Höhe Kerpen ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 87jähriger Mann auf dem Kreis Daun befuhr mit seinem PKW die K 59 aus Berndorf kommend in Richtung der L 10 und beabsichtigt nach links auf die L 10 in Richtung Üxheim einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er einen aus Richtung Üxheim kommenden PKW und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der aus Richtung Üxheim kommende PKW. Der 31jährige Fahrer dieses Fahrzeugs wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher und seine Begleiterin wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befanden sich die FFW Hillesheim/Kerpen/Üxheim/Leudersdorf, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und eine Streife der Polizeiinspektion Daun.

