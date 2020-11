POL-PPRP: Zeugen gesucht - 10-Jährigen angefahren und abgehauen

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zeugen gesucht - 10-Jährigen angefahren und abgehauen

Ludwigshafen

Ein 10-Jähriger wurde heute (04.11.2020) von einem Pkw angefahren und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 8.45 Uhr war der Junge mit seinem Fahrrad im Bereich Im Zinkig unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 113 vom einem Auto beim Vorbeifahren touchiert wurde. Hierbei fiel der 10-Jährige zu Boden und verletzte sich. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Mit leichten Verletzungen kam der 10-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Autofahrer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

