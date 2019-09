Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrerin übersehen

Ludwigshafen (ots)

Eine 33-Jährige kam am Montag (02.09.2019) schwerverletzt in ein Krankenhaus, nachdem sie mit einem Pkw kollidierte. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf der Adolf-Diesterweg-Straße und wollte links in die Dürkheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende Rollerfahrerin. Beide Fahrzeuge kollidierten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die 33-jährige Rollerfahrerin wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

