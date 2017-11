POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Auto Aufbrecher werden durch Zeugen gestört

Ludwigshafen (ots) - Am 15.11.2017 gegen 21.20 Uhr rief ein Zeuge bei der Polizei an und meldete, dass er beobachtet habe, wie ein Auto auf einen Parkplatz in der Speyerer Straße fuhr und dort anhielt. Dann sei der Beifahrer ausgestiegen, über den Zaun eines dortigen Grundstücks gesprungen und habe sich dort an einem abgestellten Auto zu schaffen gemacht. Als der unbekannte Täter den Zeugen bemerkt habe, sei er zu Fuß geflüchtet. Der Fahrer des auf dem Parkplatz abgestellten Autos sei daraufhin mit dem Auto in Richtung des flüchtenden Täters gefahren. Der unbekannte Täter auf dem Grundstück sei zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen, etwa 1,80 m. Er hatte eine normale Statur und blonde Haare. Die Kleidung sei sportlich gewesen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

