POL-PDNW: (Ellerstadt) - mit Aufkleber Autolack beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Im Zeitraum vom 22.05.2023, 18:00 Uhr, bis 23.05.2023, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in zwei Baucontainer auf einer Baustelle in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter hebelten jeweils ein Fenster an den Containern auf und durchwühlten diese im Anschluss. Konkrete Angaben über das Stehlgut liegen noch nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass eine Klimaanlage, ...

