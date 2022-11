Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Wohnhaus

Weisenheim am Berg (ots)

Am Freitag, den 25.11.2022, zwischen 11:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine rückwärtige Tür in ein Wohnhaus in der Plauser Straße in Weisenheim am Berg ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Plauser Straße in Weisenheim am Berg gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

